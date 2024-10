Mehr Autos auf rheinland-pfälzischen Straßen

Anzeige

Mainz/Wiesbaden (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz gibt es gemessen an der Einwohnerzahl immer mehr Autos. Anfang des Jahres kamen auf 1.000 Bürgerinnen und Bürger 630 angemeldete Autos, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Damit liegt das Bundesland deutlich über dem Bundesschnitt von 580 Autos. Verhältnismäßig ähnlich viele Autos gibt es sonst nur im Saarland, in Bayern und in Baden-Württemberg. Zehn Jahre zuvor kamen auf 1.000 Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer noch 587 Autos.

Eine geringere Autodichte weisen unter anderem alle ostdeutschen Länder sowie die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen auf. Bundesweit war zum Jahresanfang die Rekordzahl von 49,1 Millionen Pkw angemeldet, ein Jahr zuvor waren es noch 48,8 Millionen, wie das Statistische Bundesamt auf Grundlage bereits veröffentlichter Zulassungszahlen berichtet.