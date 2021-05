Trier

Mehr Anrufer bei Telefonseelsorge in Corona-Krise

Sorge um den Arbeitsplatz, Einsamkeit und Stress in der Familie: In der Corona-Pandemie suchen Menschen verstärkt Rat und Trost bei der Telefonseelsorge. In Trier gab es mit 11 550 Gesprächen in 2020 mehr als 1000 mehr als ein Jahr zuvor, teilte das Bistum Trier als Träger am Freitag mit. Vor allem zu Beginn des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 sei die Nachfrage stark gestiegen. Zwei von drei Personen riefen die Telefonseelsorger mehr als einmal an.