Archivierter Artikel vom 20.04.2020

Mehr Anrufe bei der Telefonseelsorge in der Corona-Krise

Mainz/Wiesbaden (dpa) – Die Anrufe bei der Telefonseelsorge Mainz-Wiesbaden sind in der Corona-Krise um fast 25 Prozent gestiegen. „Corona ist nicht unbedingt der Anlass der Anrufe“, sagte Christopher Linden vom Leitungsteam der ökumenischen Einrichtung der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Gut 40 Prozent der Seelsorgegespräche am Telefon kreisten aber darum. Dabei verbänden sich die Ängste und Einsamkeitsgefühle vieler Menschen mit Corona. Es gehe oft um die Angst vor Ansteckung und darum, Verwandte nicht treffen zu können. Die Krise bereite vielen Menschen große Sorgen.