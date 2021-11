Saarbrücken

„Mehr als zufrieden“: Kaiserslautern-Sieg im Derby

Beim 1. FC Kaiserslautern herrscht nach dem Sieg im Saar-Pfalz-Duell Hochstimmung. Die Pfälzer ziehen am 1. FC Saarbrücken vorbei. Auch abseits des Ludwigspark-Stadions geht es am Derby-Samstag hoch her.