Mainz

Mehr als eine Million Corona-Impfungen in Rheinland-Pfalz

Die Marke von einer Million ist übersprungen: In Rheinland-Pfalz sind inzwischen 1,03 Millionen Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht worden, wie aus dem Impfdashboard des Bundesgesundheitsministeriums hervorgeht. Die siebenstellige Zahl wurde am Wochenende erreicht, an dem eine Sonderimpfaktion mit rund 20 000 zusätzlichen Terminen lief. „Die Menschen sind sehr dankbar, dass es voran geht“, sagte der Impfkoordinator in Mainz, Franz May, am Sonntag. Die Sonderaktion sei „sehr gut gelaufen“.