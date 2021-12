Mainz

Mehr als eine Million Auffrischungsimpfungen

In Rheinland-Pfalz sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums inzwischen mehr als eine Million Auffrischungsimpfungen gegen Corona verabreicht worden. Allein in der vergangenen Woche habe es fast 330 000 Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen gegeben, teilte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Dienstag mit. Die allermeisten Impfungen habe die niedergelassene Ärzteschaft vorgenommen. „Wir kommen gut voran“, sagte Hoch. Die Impfbereitschaft steige.