Mehr als 9000 Narren ziehen beim Rosenmontagszug durch Mainz

ARCHIV – Mit dem traditionellen Rosenmontagsumzug erreicht die Mainzer Fastnacht ihren Höhepunkt Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz (dpa/lrs). Der 120. Rosenmontagszug in Regie des Mainzer Carneval-Vereins (MCV) macht sich um 11.11 Uhr auf den Weg durch die Stadt. Der vierfarbige närrische Lindwurm ist neun Kilometer lang und besteht aus 138 Zugnummern, darunter sind 9 Motivwagen mit politischen Karikaturen. Für mehr hat das Geld nicht gereicht. Im vergangenen Jahr waren es zehn. Der MCV als Veranstalter rechnet wieder mit rund einer halben Million Zuschauern an den Straßen.

Dichte Wolken und der ein oder andere Regenguss erwarten die Narren laut Wettervorhersage. Die Temperaturen sind demnach etwas niedriger als am Wochenende, aber für die Jahreszeit mild.

Mehr als 9000 Narren ziehen bei dem traditionellen Höhepunkt der Mainzer Fastnacht zu Fuß, auf den Wagen oder auf Pferden durch die Stadt. Etwa 90 Teilnehmer tragen Fahnen oder die traditionellen Schwellköpp. Das Motto der diesjährigen Kampagne lautet: «Zur Fassenacht lädt Mainz am Rhein die ganze Welt zum Schoppe ein».

Die Polizei ist mit insgesamt 1000 Beamten über den Tag verteilt im Einsatz. 31 Menschen hätten im Vorfeld per Post ein Betretungsverbot erhalten, etwa so viele wie sonst auch, sagte Polizeisprecher Rinaldo Roberto. Dieses werde überwacht und treffe in der Regel Menschen, die bei ähnlichen Veranstaltungen für Unsicherheit gesorgt hätten. «Wir sind auf alles vorbereitet», sagte Roberto. «Wir hoffen aber, dass wir gar nicht groß tätig werden müssen.» Das Jugendamt der Stadt ist mit Streetworkern unterwegs und kümmert sich um betrunkene Kinder und Jugendliche.

Neben dem großen Zug in Mainz gibt es noch eine Reihe kleinerer Züge in anderen Städten. Dabei wird außer «Helau» auch «Alaaf» gerufen. Um 12.11 setzt sich der Zug in Koblenz in Bewegung, Mayen folgt eine Stunde später. Um 14.11 Uhr geht es dann in einer Reihe von Städten los: Trier, Gerolstein, Traben-Trarbach, Altrip, Neuwied, Andernach, Bendorf und Cochem.