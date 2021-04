Mehr als 900 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Donnerstag 966 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die landesweite Inzidenz stieg innerhalb eines Tages leicht auf 90,9, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Vor einer Woche waren es 112,6, vor einem Monat 46,2.

Aktuell sind 12 268 Menschen im Land mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Das ist der höchste Stand seit dem 30. Januar. Die Zahl der Patienten, die mit oder an dem Virus starben, stieg um 15 auf 3377 (Stand 14.10 Uhr).

Die höchste Inzidenz gab es am Donnerstag in der Stadt Ludwigshafen mit 171,8. Danach folgen der Kreis Germersheim (154,2), die Stadt Worms (149,6) und Speyer (142,4). Über einer Inzidenz von 100 sind 12 der 36 Kreise und Städte. Unter 100 war am Donnerstag der Kreis Bitburg-Prüm. Dennoch beschloss Landrat Joachim Streit (Freie Wähler) eine nächtliche Ausgangsbeschränkung von Freitag bis Sonntag für die Zeit von 21 bis 5 Uhr. Als Grund nannte der Kreis einen enormen Anstieg der Fallzahlen in der Verbandsgemeinde Speicher.

Unter einer Inzidenz von 50 sind nur noch zwei Kommunen – der Kreis Bad Dürkheim (42,2) und die Stadt Zweibrücken (49,7). In der Landeshauptstadt Mainz waren es am Donnerstag 108,0. Dort gilt bereits seit einer Woche eine nächtliche Ausgangsbeschränkung.

Die Pandemie begann in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz. Seitdem haben sich in dem Bundesland nachweislich 121 811 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

