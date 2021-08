Mainz

Mehr als 8000 Corona-Impfungen in Sonderbussen

Seit Beginn der Impfbus-Aktion in Rheinland-Pfalz vor rund eineinhalb Wochen haben sich 8042 Menschen auf Supermarkt-Parkplätzen in umgebauten Bussen gegen das Coronavirus impfen lassen. Ließen sich in der ersten Woche 4447 Menschen impfen, gab es in der zweiten Woche bis Donnerstag bereits 3595 Impfungen, wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte. „Die Zahlen der Aktion zeigen uns deutlich, dass dieses Angebot in der aktuellen Phase der Impfkampagne genau richtig war“, sagte Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD).