Mehr als 80 Verstöße gegen Corona-Regeln festgestellt

Bei landesweiten Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln haben die Behörden im Saarland mehr als 80 Verstöße festgestellt. Bei den Kontrollen des Landespolizeipräsidiums sowie der kommunalen Ordnungsbehörden am Freitag ging es vor allem um die Einhaltung der 3G-Regel, die nur Geimpften, Genesenen oder negativ auf das Coronavirus getesteten Menschen Zutritt gewährt. Neben entsprechenden Verstößen entdeckten die Ordnungshüter auch nicht vollständig geführte Gästelisten zur Kontaktnachverfolgung, wie das Landespolizeipräsidium am Samstag mitteilte.

In Völklingen musste demnach eine Gaststätte geschlossen werden, da weder die Gäste noch der Betreiber einen der erforderlichen Nachweise hätten vorlegen können. Auf der anderen Seite sei auch festzuhalten, dass sich zahlreiche der kontrollierten Personen an die geltenden Corona-Regeln gehalten hätten. „Weitere gleichartige Kontrollen wird es auch in Zukunft geben“, kündigte das Landespolizeipräsidium an.

© dpa-infocom, dpa:211120-99-73667/2