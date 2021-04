Mainz

Mehr als 75 000 über 60-Jährige für Impfung registriert

In Rheinland-Pfalz haben sich mehr als 75 000 Menschen im Alter von 60 bis 69 Jahren am ersten Tag für eine Corona-Schutzimpfung registrieren lassen. Insgesamt leben etwa 550 000 Menschen in dieser Altersgruppe im Bundesland, wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Donnerstag mitteilte. Seit diesem Mittwoch können sie sich für eine Impfung registrieren lassen.