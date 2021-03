Mainz

Mehr als 700 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Freitag 778 neue Corona-Infektionen gemeldet. Aktuell sind 9146 Menschen im Land nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Die Zahl der Patienten, die mit oder an dem Virus starben, stieg um 12 auf 3302.