Mehr als 500.000 Saarländer mit erster Corona-Impfung

Mehr als 500.000 Saarländer sind bislang mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Damit sei bereits mehr als die Hälfte der Bevölkerung in dem Land mit knapp einer Million Einwohnern erreicht worden, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Saarbrücken mit.

Vollständig gegen Corona geimpft sei bereits mehr als jeder vierte Saarländer. Laut Impfdashboard des Bundesgesundheitsministeriums stand das Saarland in dieser Rubrik am Freitag mit 29,3 Prozent bundesweit an der Spitze.

In den vergangenen Wochen habe es viele Zweitimpfungen gegeben, die das zeitliche Intervall zwischen erster und zweiter Impfung notwendig gemacht habe, teilte das Ministerium in Saarbrücken weiter mit. In den kommenden Wochen werde nun die Zahl der Erstimpfungen wieder deutlich ansteigen. Man sei „auf einem sehr guten Weg“, teilte Ministerin Monika Bachmann (CDU) mit.

