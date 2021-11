Saarbrücken

Mehr als 50 Verstöße bei Corona-Kontrolltag registriert

Bei einem landesweiten Kontrolltag zur Einhaltung der Corona-Regeln hat die Polizei im Saarland Dutzende Verstöße festgestellt. Nach der am Samstag veröffentlichten Bilanz der Kontrollen am Vortag in 31 Städten und Kommunen wurden bei Gastronomie- und Gaststättenkontrollen 53 Verstöße gegen die geltenden Corona-Bestimmungen festgestellt. So musste in Saarbrücken eine Shisha Bar geschlossen werden, da der Betreiber keinen Impf- Genesenen- oder negativen Testnachweis vorzeigen konnte, berichtete die Polizei.