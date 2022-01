Mainz

Mehr als 4500 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Dienstag 4542 neue Corona-Infektionen registriert, so viele wie nie zuvor. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte außerdem mit 438,3 (Stand 14.10 Uhr) die bisher höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Am Montag betrug sie noch 405,1.