Mainz

Mehr als 400 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Donnerstag 423 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das Landesuntersuchungsamt gab die Sieben-Tage-Inzidenz mit 63,0 an (Stand 14.10 Uhr), nach 62,3 am Vortag. Vor einer Woche gab es 83,0 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.