Mainz

Mehr als 400 Menschen bei Kundgebung für Ukraine in Mainz

Mehr als 400 Menschen sind am Donnerstagabend in Mainz zu einer Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine gekommen. Die Vorsitzende des Ukrainischen Vereins Mainz, Viktoriya Jost, rief dazu auf, mit aller Entschiedenheit gegen den Angriff der russischen Streitkräfte zu protestieren. „Die Ukrainer haben angekündigt, sie werden bis zum letzten Mann kämpfen“, rief sie unter Tränen aus und fügte hinzu: „Lasst es bitte nicht zu!“ Nach einer Schätzung der Polizei versammelten sich 400 bis 500 Menschen auf dem zentralen Gutenbergplatz.