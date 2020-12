Archivierter Artikel vom 02.04.2020, 15:50 Uhr

Mainz

Mehr als 3200 Corona-Infektionen und 27 Tote

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist bis Donnerstag um 7,9 Prozent auf 3276 gestiegen, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Damit hat sich die Steigerung von Tag zu Tag in dieser Woche wieder etwas verstärkt – am Montag waren es 5,5 Prozent. Sie blieb aber weiter unter den zweistelligen Steigerungsraten der vergangenen Woche.