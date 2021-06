Bad Ems

Mehr als 3000 Beschäftigte von Firmeninsolvenzen betroffen

Wegen einer Insolvenz ihres Arbeitgebers mussten im ersten Quartal des Jahres 3289 Beschäftigte in Rheinland-Pfalz um ihren Arbeitsplatz fürchten. Obwohl die Zahl der neu angemeldeten Unternehmensinsolvenzen im Vergleich zum ersten Quartal 2020 um 22,9 Prozent auf 138 sank, stieg die Zahl der davon betroffenen Arbeitsplätze um 76,4 Prozent. Als Grund nannte das Statistische Landesamt am Dienstag in Bad Ems die Zahlungsunfähigkeit von mehreren größeren Unternehmen.