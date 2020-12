Archivierter Artikel vom 13.08.2020, 18:30 Uhr

Koblenz

Mehr als 250 000 junge Aale in Flüssen im Land ausgesetzt

In den Flüssen in Rheinland-Pfalz sind im Juni und Juli etwa 257 000 junge Aale ausgesetzt worden. Das teilte die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD Nord) am Donnerstag mit. In Mosel und Saar setzten Mitarbeiter der Behörde demnach 145 000 Jungaale aus. Im Rhein seien es 53 000, in der Lahn 45 000 und in der Nahe 14 000 Tiere gewesen.