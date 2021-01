Saarbrücken

Mehr als 200 neue Corona-Infektionen im Saarland

Die Gesundheitsämter im Saarland haben am Mittwoch 212 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 9 auf 722, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Die Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf 100 000 Einwohner – betrug 111,7 und war damit kaum verändert im Vergleich zum Mittwoch vergangener Woche (112,6).