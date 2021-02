Mainz

Mehr als 200 000 Corona-Impfungen in Rheinland-Pfalz

Seit Beginn der Impfungen gegen das Coronavirus vor rund sechs Wochen sind in Rheinland-Pfalz mehr als 200 000 Spritzen gesetzt worden. „Die Zahlen belegen, wie leistungsfähig und verlässlich unser dreigliedriges System mit Impfungen in den neu errichteten Impfzentren, über die mobilen Teams sowie in den Krankenhäusern ist“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz.