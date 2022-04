Kaiserslautern

Mehr als 20 Verletzte in Diskothek nach Pfefferspray-Attacke

In einer Diskothek in Kaiserslautern sind am Samstagmorgen mehr als 20 Menschen durch Pfefferspray verletzt worden. Sie erlitten nach Angaben der Polizei Augenreizungen und Atemprobleme und wurden noch vor Ort durch einen Notarzt versorgt. Wer das Pfefferspray versprüht hat, war zunächst ungeklärt.