Archivierter Artikel vom 06.04.2020, 19:20 Uhr

Mehr als 1600 Corona-Infektionen im Saarland: 30 Tote

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland ist die Zahl der mit dem neuen Coronavirus infizierten Menschen am Montag über die Marke von 1600 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Montag mit. Die Zahl der Todesfälle kletterte um sechs auf nun 30. Am Vortag waren drei Tote dazugekommen.