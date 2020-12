Mainz

Mehr als 1300 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Mittwoch 1369 neue Corona-Infektionen festgestellt. Damit stieg die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie auf 59 628, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Nach dem am Dienstag erreichten Höchstwert von 50 Todesfällen an einem Tag waren es am Mittwoch 43 – insgesamt sind bislang 979 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben.