Mainz

Mehr als 1200 Corona-Teststationen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der Corona-Teststationen hat sich in Rheinland-Pfalz innerhalb von drei Wochen beinahe verdoppelt. Das teilte Detlef Placzek, Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, am Dienstag mit. Demnach stehen aktuell mehr als 1200 solcher Stationen bereit. Placzek, der das Projekt „Testen für Alle“ koordiniert, erklärte in dem Zusammenhang, es fehle vor allem auf dem Land an Teststationen. Man arbeite daran, Abhilfe zu schaffen.