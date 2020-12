Archivierter Artikel vom 25.05.2020, 16:50 Uhr

Mainz

Mehr als 12 000 Kilometer Glasfaser werden verlegt

Der Glasfaserausbau in Rheinland-Pfalz kommt nach einem neuen Statusbericht des Innenministeriums zügig voran: Bei Abschluss aller derzeit auf den Weg gebrachten Projekte für Anschlüsse bis ins Gebäude (Fibre to the Building, FTTB) werden 12 600 Kilometer Glasfaser verlegt sein, wie das Ministerium am Montag mitteilte. Dies komme vor allem dem ländlichen Raum zugute.