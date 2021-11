Mainz

Mehr als 110.000 Anmeldungen für reaktivierte Impfzentren

Mehr als 110.000 Menschen haben sich bereits für einen Termin in einem der acht wiedereröffneten Impfzentren in Rheinland-Pfalz angemeldet. 100.000 von ihnen hätten inzwischen auch einen Termin, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Die Impfzentren im Kreis Mainz-Bingen, in Neustadt an der Weinstraße, in Trier, in Koblenz, in Ludwigshafen, in Germersheim, im Rhein-Lahn-Kreis und in Kaiserslautern bieten seit Mittwoch wieder Erst- und Zweitimpfungen, aber auch Auffrischungsimpfungen (Booster) an. Das Impfzentrum in der Landeshauptstadt Mainz soll Anfang Dezember folgen.