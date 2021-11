Mainz

Mehr als 1000 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Erstmals seit Ende April haben die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz wieder mehr als 1000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag registriert. Zwei Tage nach dem Feiertag Allerheiligen kamen 1045 bestätigte Infektionen neu hinzu, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Damit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch auf 92,9 (Stand 14.10 Uhr). Am Dienstag waren es 89,1 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.