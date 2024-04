Mehr als 100 Obstbäume gestohlen

Anzeige

Zornheim (dpa/lrs) – Unbekannte haben mehr als 100 Obstbäume von zwei Feldern in Zornheim (Kreis Mainz-Bingen) gestohlen. Die Setzlinge seien ausgegraben und wohl mit einem Fahrzeug abtransportiert worden, teilte die Polizei in Mainz am Freitag mit. Zum Diebstahl sei es bereits am Mittwoch gekommen. Bei den gestohlenen Bäumen handele es sich um etwa 1,20 Meter hohe Apfel-, Birnen- sowie Mandelbäume. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Mitteilung Polizei