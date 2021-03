Saarbrücken

Mehr als 100 000 Impfungen im Saarland

Im Saarland hat die Zahl der Corona-Impfungen die Marke von 100 000 überschritten. Am Montag lag sie bei 100 071, wie das saarländische Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Das waren 4023 Impfungen mehr als einen Tag zuvor. Somit habe es bislang 72 707 Erstimpfungen und 27 364 Zweitimpfungen gegeben. Insgesamt hätten sich bisher 177 513 Personen auf den Impflisten registriert. Rund drei Viertel der Einträge seien online erfolgt, die übrigen Personen meldeten sich demnach über die Hotline an.