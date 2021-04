Mainz

Mehr als 100 000 Corona-Impfungen in Arztpraxen

In rheinland-pfälzischen Arztpraxen sind nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung inzwischen mehr als 100 000 Corona-Schutzimpfungen verabreicht worden. Am Mittwochvormittag habe die genaue Zahl bei 108 945 gelegen, teilte die KV unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mit. „Dass die 100 000er-Marke geknackt wurde, ist ein erster Meilenstein. Unsere Mitglieder und ihre Praxisteams machen einen tollen Job“, sagte der KV-Vorstandsvorsitzende Peter Heinz. 1654 Praxen in Rheinland-Pfalz, der Großteil davon Hausarztpraxen, hätten bisher ins Impfgeschehen eingegriffen. Es könnten jedoch viel mehr sein, wenn mehr Impfstoff zur Verfügung gestellt würde, erklärte die KV.