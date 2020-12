Archivierter Artikel vom 02.03.2020, 11:20 Uhr

Wiesbaden

Mehr Alleinlebende im Saarland erwartet

Der Trend zu mehr Alleinlebenden hält einer Vorausberechnung zufolge auch im Saarland an. Die Zahl der Haushalte mit nur einer Person werde von rund 204 000 im Jahr 2018 auf rund 211 000 im Jahr 2040 zunehmen, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Die Zahl der Privathaushalte, in denen mehr Menschen leben, sinkt dagegen. Insgesamt gibt es der Vorausberechnung zufolge anstelle von rund 493 000 im Jahr 2018 im Jahr 2040 noch rund 465 000 Haushalte. Damit würde das Saarland nicht dem Trend der westdeutschen Bundesländer folgen, wo tendenziell mit einer steigenden Zahl gerechnet wird. Die stärkste Zunahme bei der Zahl der Haushalte erwartet das Bundesamt in Baden-Württemberg und Bayern, den stärksten Rückgang in Sachsen-Anhalt und Thüringen.