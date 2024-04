Mega-Solarpark in der Südeifel am Start

Vieles ist an dem neuen Solarpark in der Südeifel besonders. Er hat elf Standorte, eine eigene Pipeline und ist landesweit der größte. Nun wird er eröffnet.

Anzeige

Karlshausen (dpa/lrs) – In der Südeifel wird an diesem Freitag (10 Uhr) der bisher größte Solarpark in Rheinland-Pfalz eröffnet. Er umfasst elf Standorte mit Photovoltaik (PV)-Anlagen auf einer Fläche von umgerechnet mehr als 300 Fußballfeldern, teilte das beteiligte Unternehmen Enovos als Projektpartner in Saarbrücken mit. Mit einer Gesamtleistung von gut 200 Megawatt Peak könnten rechnerisch rund 60.000 Haushalte mit «grünem» Strom versorgt werden.

Der erzeugte Strom wird über eine Kabeltrasse von rund 30 Kilometern an ein errichtetes Umspannwerk geleitet, wo er dann ins öffentliche Stromnetz eingespeist wird. Das Projekt leiste einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende, hieß es. Die Kosten belaufen sich auf rund 150 Millionen Euro.

Das Vorhaben wird von einer gegründeten Projektgesellschaft umgesetzt, an der die Solarkraftwerk Südeifel GmbH & Co. KG, die Enovos Renewables GmbH, die SWT Stadtwerke Trier-Versorgungs-GmbH (SWT) und die Südeifel Strom eG beteiligt sind.

Enovos zu Projekt