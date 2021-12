Bad Hönningen/Neuwied

Meerschweinchen in Mülltonne geworfen: Polizei ermittelt

Eine Frau aus Bad Hönningen im Kreis Neuwied hat in ihrer Mülltonne ein lebendes Meerschweinchen entdeckt. Das Tier sei dort von einer unbekannten Person entsorgt worden, teilte die Polizei in Neuwied am Mittwoch mit. Die Frau übergab das Meerschweinchen nach dem Fund am Dienstag an eine Tierschutzorganisation und erstattete später Anzeige bei der Polizei. Diese ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht nach Zeugen.