Verkehrsunfall

Medizinischer Notfall: Mann kommt mit Reisebus auf Gegenspur

Ein 74-jähriger Mann ist im Raum Kirchdorf an der Iller in Oberschwaben mit einem Reisebus immer wieder auf die Gegenspur gekommen und hat dadurch mehrere gefährliche Situationen provoziert. Ursächlich dafür seien gesundheitliche Probleme gewesen, teilte die Polizei am Samstag mit. Mehrere Autos mussten demnach am Freitag auf Grünstreifen und Gehwege ausweichen, um eine Kollision mit dem bis auf den Fahrer leeren Reisebus aus dem saarländischen Saarlouis zu verhindern. Außerdem sei der Mann, dessen Fahrerlaubnis für die Fahrgastbeförderung bereits im Jahr 2023 abgelaufen war, über eine Verkehrsinsel gefahren.