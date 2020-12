Archivierter Artikel vom 15.10.2020, 16:40 Uhr

Saarbrücken

Medienpreis für Verfassungsrichter Rixecker

Der Präsident des Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes, Professor Roland Rixecker (69), erhält in diesem Jahr den Medienpreis „Goldene Ente“. Die Landespressekonferenz Saar (LPK) würdige damit seinen klaren Kommunikationsstil und seinen Einsatz für ein transparentes Justizwesen, gaben die saarländischen Parlamentsjournalisten am Donnerstag in Saarbrücken bekannt.