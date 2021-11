Mainz

Medienkompetenz in Kitas soll mit Programm gefördert werden

Zehn Kitas in Rheinland-Pfalz werden im Rahmen eines landesweiten Programms zur Förderung der Medienkompetenz mit technischen Geräten wie Tablets ausgestattet. Zudem würden die Erzieher in den Kitas entsprechend geschult, teilte das Bildungsministerium in Mainz am Mittwoch mit.