Archivierter Artikel vom 21.04.2020, 15:00 Uhr

Medienanstalt vereinfacht Livestream- und Autokino-Angebote

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Die Medienanstalt Rheinland-Pfalz will durch ein vereinfachtes Anzeigeverfahren Livestream-Angebote während der Corona-Krise unterstützen. Dazu könnten religiöse und kulturelle Inhalte oder auch Bildungsangebote gehören, wie aus einer Mitteilung von Dienstag hervorgeht. An Initiativen, die für Filmfans die abstandssichere Form des Autokinos wiederbeleben möchten, vergibt die Medienanstalt nach eigenen Angaben kostenfrei die notwendige rundfunkrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung. „Wir freuen uns über die kreative Dynamik, die der Lockdown im Land ausgelöst hat“, teilte Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, mit. Eine Reihe von Anfragen zur Veranstaltung eines Autokinos seien in den vergangenen Tagen eingegangen.