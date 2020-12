Koblenz/Pirmasens

Medien haben Anspruch auf Infektionszahlen in Ortsgemeinden

Die zuständigen Behörden in Rheinland-Pfalz müssen anfragende Medien auch über nach Ortsgemeinden aufgeschlüsselte Corona-Infektionszahlen informieren. Das entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz nach Mitteilung vom Dienstag in einem Eilrechtsschutzverfahren.