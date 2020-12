Archivierter Artikel vom 06.04.2020, 11:40 Uhr

Nach dem Tod von drei mit dem Coronavirus infizierten Bewohnern in einer Pflege-Einrichtung der Caritas in Koblenz bemüht sich das Gesundheitsamt um einen „maximalen Schutz“ der pflegebedürftigen Menschen. „Unser Gesundheitsamt ist in ganz engem Kontakt zu den Einrichtungen“, sagte ein Sprecher des Kreises Mayen-Koblenz am Montag. „Mit verschiedenen Maßnahmen wollen wir den maximalen Schutz der Bewohner und der dort eingesetzten Pflegekräfte gewährleisten.“

Im Haus Eulenhorst des Caritasverbands Koblenz im Stadtteil Metternich starben in den vergangenen zwei Wochen drei Menschen an der durch das Coronavirus verursachten Krankheit Covid-19. In der Einrichtung werden Menschen mit Behinderungen bis ins hohe Alter betreut. Obwohl nach Angaben eines Caritas-Sprechers bereits zum Zeitpunkt des ersten Todesfalls am 24. März ein absolutes Besuchsverbot bestand und das Haus danach unter Quarantäne stand, starben am vergangenen Donnerstag und Freitag zwei weitere infizierte Bewohner im Alter von 66 und 67 Jahren.

„Sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Bewohner ist das eine kaum zu bewältigende Belastung“, sagte der Caritas-Sprecher. Die Pflegekräfte seien bis an den Rand ihrer Belastungsgrenze eingespannt und leisteten eine herausragende Arbeit.

Im Haus Eulenhorst mit 38 Bewohnern gab es zuletzt sieben infizierte Bewohner und fünf infizierte Mitarbeiter. Im etwas kleineren Haus St. Franziskus, in dem ebenfalls Menschen mit Behinderungen wohnen, waren fünf Bewohner und vier Mitarbeiter infiziert. Erstmals wurde auch im Haus Oberwerth des Caritasverbands Koblenz ein Bewohner positiv getestet.