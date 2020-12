Archivierter Artikel vom 02.03.2020, 15:50 Uhr

Thalfang

Maue Skisaison: Nur ein Tag lief am Erbeskopf der Lift

Mit nur einem Tag Liftbetrieb ist die Skisaison am Erbeskopf zu Ende gegangen. „Ich bin wirklich enttäuscht. Ich habe mir mehr versprochen von diesem Winter hier“, sagte am Montag der Betriebsleiter der Wintersportanlage, Klaus Hepp, am höchsten Berg von Rheinland-Pfalz (816 Meter). Der Lift sei nur am vergangenen Freitag gelaufen: Da waren mehr als 2000 Wintersportler vor Ort, wie Hepp sagte. Das sei es aber dann auch gewesen für diesen Winter: „Der Boden wird immer wärmer. Die Saison ist beendet.“