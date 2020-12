Archivierter Artikel vom 15.05.2020, 15:30 Uhr

Massiver Einbruch bei Steuereinnahmen im Saarland

Saarbrücken (dpa/lrs) – Unter der Last der Corona-Krise wird das Saarland in diesem Jahr rund 540 Millionen Euro weniger an Steuern einnehmen als bislang geplant. „Die Krise hinterlässt tiefe Spuren im saarländischen Landeshaushalt sowohl was die wegbrechenden Steuereinnahmen angeht als auch mit Blick auf pandemiebedingten Ausgaben“, sagte der saarländische Finanzminister Peter Strobel (CDU) am Freitag in Saarbrücken. „Wir durchleben die schwerste Rezession seit Bestehen der Bundesrepublik.“