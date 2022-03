Kaiserslautern

Maskierter Mann mit Messer raubt Tankstelle aus

Die Angestellte einer Tankstelle in Kaiserslautern ist am Sonntagmorgen von einem Unbekannten überfallen worden. Der maskierte Mann habe die Frau mit einem etwa sechs Zentimeter großen Messer bedroht und Bargeld verlangt, teilte die Polizei mit. Die Beute habe er in einen Rucksack gesteckt und sei anschließend zu Fuß geflohen.