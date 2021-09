Bad Kreuznach

Maskenverweigerin tritt und bedroht Mitreisende im Zug

Eine Maskenverweigerin soll eine Mitfahrerin im Zug bei Bad Kreuznach getreten und in Anspielung auf die tödlichen Schüsse in Idar-Oberstein bedroht haben. Am Donnerstagnachmittag sei die Geschädigte in die Regionalbahn eingestiegen, als sie von der anderen Reisenden von hinten in den Oberschenkel getreten worden sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau drehte sich demnach um, fragte nach dem Grund des Angriffs und forderte die mutmaßliche Angreiferin auf, eine Maske aufzusetzen.