Kaiserslautern

Maskenpflicht in der Fußgängerzone beschlossen

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen hat Kaiserslautern eine Maskenpflicht in der kompletten Fußgängerzone und der Altstadt beschlossen. Die Verwaltung werde eine entsprechende Allgemeinverfügung wohl an diesem Dienstag auf den Weg bringen, teilte die Kommune mit rund 100 000 Einwohnern am Montag mit. Mit einer Veröffentlichung rechnet die pfälzische Stadt am Mittwoch.