Saarbrücken

Maskenpflicht im Unterricht entfällt von Mittwoch an

Die Landesregierung hat am Dienstag beschlossen, die Maskenpflicht im Schulunterricht auszusetzen. Wie es in einer Mitteilung heißt, müssen Masken von Mittwoch, 22. September, an nur noch auf den Fluren in den Schulgebäuden getragen werden. Als Begründung nennt die Landesregierung eine mittlerweile stabilisierte Corona-Lage und die „voranschreitenden Normalisierung in verschiedenen Lebensbereichen“. In diesem Zusammenhang strebe man auch eine Aufhebung der Maskenpflicht im Bereich der Kindertagesstätten an.