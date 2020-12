Archivierter Artikel vom 04.11.2020, 16:30 Uhr

Saarbrücken

Maskenpflicht im Saarland ab fünfter Klasse

Im Saarland soll die Maskenpflicht während des Unterrichts von Montag (9.11.) an auf Schüler ab der fünften Klasse ausgeweitet werden. Das kündigte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Mittwoch in Saarbrücken an. Derzeit werde eine entsprechende Änderung der Schulverordnung vorbereitet, über die noch der Ministerrat entscheiden müsse. Bislang gilt die Maskenpflicht im Unterricht ab der zehnten Klasse.