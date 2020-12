Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 12:20 Uhr

Mainz

Maskenpflicht bei Sondersitzung im Landtag

Der Ältestenrat des Landtags Rheinland-Pfalz hat beschlossen, dass bei der Sondersitzung des Parlaments an diesem Freitag auch an den Sitzplätzen Maskenpflicht besteht. Bisher sei dies lediglich eine dringende Empfehlung gewesen, sagte am Donnerstag ein Sprecher des Landtags. Auf der Tagesordnung der Sondersitzung in der Rheingoldhalle in Mainz steht eine Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zur Corona-Situation und den am Mittwoch beschlossenen neuen Maßnahmen.