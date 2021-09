Washington/Ramstein

Masern: Vor nächster Woche keine Flüge aus Ramstein

Die Evakuierungsflüge mit afghanischen Schutzbedürftigen in die Vereinigten Staaten vom US-Stützpunkt im pfälzischen Ramstein bleiben noch bis nächste Woche ausgesetzt. Die Pause gelte noch „mindestens sieben Tage“, sagte am Montag der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby. Die Aussetzung der Flüge sei nach der Entdeckung einzelner Masern-Infektionen in Abstimmung mit der US-Gesundheitsbehörde CDC erfolgt.